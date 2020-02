A Saúde, em várias dimensões, faz manchete na edição deste domingo do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Por um lado revelamos-lhe que, em 2019, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) investiu 12 milhões de euros em medicamentos inovadores, quase um terço dos custos totais com fármacos, sendo que os tratamentos para o cancro têm um peso muito grande nos gastos globais.

Por outro lado saiba que um grupo de médicos está a organizar-se contra a nomeação do ex-deputado do CDS Mário Pereira como novo director clínico do Hospital dr. Nélio Mendonça.

Finalmente, contamos-lhe como novos casos de Gripe A expõem lacunas no isolamento viral no hospital do Funchal.

A grande foto da capa ilustra a produção de sidra na Madeira: “Modernizar sidra encoraja regresso à terra e à produção” é o título que acompanha a imagem. Depois de no passado ter perdido algum fôlego, a produção regional alcançou 343 mil litros em 2019, rendendo 1,7 milhões de euros e envolvendo perto de 360 produtores. Associação acredita que mais famílias podem voltar aos terrenos.

No topo da capa surge outro tema, também acompanhado por uma foto: “Turismo de Natureza mais acessível a pessoas com mobilidade reduzida”.

Ao lado há outras duas chamadas na primeira página: 600 patrulhamentos em áreas protegidas - Hoje é o Dia do Corpo de Vigilantes da Natureza. Na Região há 36 elementos vitais na preservação das espécies; Madeirense conta alegrias e desgosto vividos no Dakar - Pedro Melvill de Araújo, presidente do Colégio de Comissários Desportivos no Dakar e director do Rali Vinho da Madeira, fala da experiência positiva e ainda da tristeza de ver a morte de um português.

