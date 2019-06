Investimento de 10 milhões leva ajuda domiciliária a mais de 3.600 pessoas

O Governo Regional reforçou o apoio social aos mais idosos, investindo 10 milhões de euros no ‘Serviço de Ajuda Domiciliária’ e permitindo que mais de 3.600 pessoas tenham diariamente refeições quentes, serviços de lavandaria, de higiene pessoal e de higiene do ambiente, nas suas habitações.

“Hoje assistimos à distribuição de refeições, que é uma das valências do ‘Serviço de Apoio Domiciliário’”, disse Rubina Leal, esta quarta-feira, durante uma visita do Grupo Parlamentar do PSD/Madeira ao Centro de Dia da Quinta Grande, onde é confecionada e distribuída a comida a centenas de idosos.

A deputada social-democrata aproveitou para enaltecer as políticas sociais do Governo Regional, naquela que é a resposta mais adequada ao envelhecimento da população, ao criar condições para que os mais idosos possam permanecer nas suas habitações com dignidade, com cuidados e em segurança.

“Nós temos mais de 3.600 pessoas que são apoiadas – num investimento de 10 milhões de euros – às quais chegam todos os dias refeições, lavandaria e higiene diária, que são serviços essenciais para o dia-a-dia destas pessoas, muitas delas sem mobilidade sem capacidade de sair das suas habitações”, sublinhou a parlamentar social-democrata.

Rubina Leal conclui que “este Governo Regional, durante o mandato de Miguel Albuquerque, reforçou o apoio domiciliário, reforçou o apoio à população, reforçou aquilo que é fundamental para o envelhecimento com dignidade.”