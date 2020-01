O Conselho de Governo decidiu, hoje, transferir a tutela da estrutura de missão ‘Invest Madeira’ para o Gabinete da Secretaria Regional de Economia, que é tutelada por Rui Barreto. Esta mudança estava já prevista na orgânica do Governo Regional e da Secretaria Regional de Estatística da Madeira.

Tal como explicou Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, A “Invest Madeira – Internacionalização e Investimento Externo’ “tem como missão assegurar a materialização da diplomacia económica externa da Região Autónoma da Madeira, com vista a multiplicar, sistematizar e reforçar os contactos com investidores e capitais estrangeiros e abrir novas oportunidades de negócio para os produtos e empresas madeirenses, por forma a assegurar a valorização do tecido empresarial regional e a fortalecer a sua actividade no mercado interno e externo”.

Na reunião realizada na Quinta Vigia, o executivo madeirense autorizou ainda o subarrendamento por ajuste directo ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, de parte da fracção autónoma, integrada num prédio urbano, localizado na Rua 31 de Janeiro n.º 81 e n.º 82 e Rua da Conceição, n.º 93 a 103, destinado à instalação provisória do Centro de Rastreio do Cancro da Mama.

Por fim, foi aprovado um louvor ao médico Ricardo Jorge Câmara Crawford Nascimento, director do Serviço de Pneumologia da Região Autónoma da Madeira, no momento da sua aposentação. “O Governo Regional agradece todo o seu empenho, profissionalismo e dedicação à Região, durante todo o seu percurso profissional de médico”, conclui.