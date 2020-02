Inverno volta de mansinho

O tempo a recordar o Verão está mesmo de partida, com o céu a voltar a ficar bastante cinzento e a chuva regressar às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje como possibilidade, sob a forma de aguaceiros fracos em especial nas vertentes Norte e terras altas. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Oeste/Noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.

No Funchal, o guarda-chuva não será necessário. O céu vai estar com muitas nuvens e o vento será fraco. A temperatura máxima prevista para hoje é de 23ºC, a mínima de 17ºC. No Porto Santo, a máxima fica-se pelos 20ºC, com os termómetros a descer aos 16ºC na parte mais fria deste dia.

Nas restantes localidades, os valores máximos não ultrapassam o do Funchal. Câmara de lobos tem máxima de 23ºC; Lugar de Baixo e Machico 22ºC; Santa Cruz, Porto Moniz e São Vicente 21ºC; Caniçal 20ºC; Ponta do Pargo e Santana 19ºC. A mínima mais baixa é em São Vicente, que nesta quinta-feira deverá registar 14ºC.

No mar, a temperatura segue nos 19ºC. Na costa Norte estão previstas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros; na costa Sul serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.