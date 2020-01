Intervenções no Bloco Operatório e Serviço de Urgência do Hospital programadas para este ano

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, reuniu, hoje, com o novo director clínico do Serviço de Saúde da RAM, Mário Pereira, médico ortopedista do SESARAM.

O objectivo deste primeiro encontro foi “dar a conhecer as metas definidas pela tutela na área clínica para os próximo anos, assente num modelo organizativo centrado no utente e nos profissionais de saúde”, explica um comunicado da Secretaria.

“Neste encontro foram abordados alguns assuntos relacionados com a organização do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como com as obras programadas para alguns serviços clínicos, nomeadamente a intervenção no Bloco Operatório e no Serviço de Urgência programadas para este ano”, avança a tutela.

Na reunião ficou ainda definido que o médico ortopedista, Mário Pereira, irá assumir a direcção clínica do SESARAM a partir da primeira semana de Fevereiro de 2020.

A mesma nota destaca que a nova governação clínica será “orientada e desenvolvida na base do diálogo, da proximidade e da humanização”.