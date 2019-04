A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quarta-feira, dia 3 de Abril, terá lugar uma intervenção na rede de abastecimento de água na Rua Imperatriz D. Amélia, afectando o abastecimento entre as 9h30 e as 12h nas seguintes ruas:

- Rua Penha de França;

- Travessa do Redondo;

- Rua Princesa Dona Amélia;

- Rua Imperatriz D. Amélia.

Num comunicado dirigido à imprensa, a autarquia “agradece a compreensão de todos”.