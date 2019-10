Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que amanhã, quinta-feira, dia 3 de Setembro, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água do Caminho de São Roque, entre as 14 e as 16 horas, afectando o abastecimento de água no referido caminho, no troço compreendido entre o Chão do Carlinhos e a Estrada Dr. João Abel de Freitas.