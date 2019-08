A Câmara Municipal do Funchal informa que na próxima quinta-feira, 8 de Agosto, irá proceder a uma intervenção na rede de abastecimento de água da Rua 31 de Janeiro, entre as 9h30 e as 11 horas, afectando o abastecimento na respectiva rua, no troço compreendido entre o cruzamento da Rua do Bom Jesus com o Largo do Phelps.