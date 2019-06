Já discursaram os vereadores da oposição no Centro de Congressos da Ilha Dourada, no dia em que se assinala o 184.º Aniversário do Dia do Concelho do Porto Santo. As palavras denotam descontentamento, com destaque para a questão da insularidade.

“A nossa ilha tem de ser reconhecida pelo país”, defende José António Castro, do Mais Porto Santo, vincando que a “insularidade não precisa de ser um drama”.

Por seu turno, o socialista Filipe Menezes afirma que há “um descontentamento generalizado por parte da população”, mas ressalva que o seu partido nunca obstaculizou a governação da actual Câmara. Menezes agradeceu ainda à autarquia a pela “oportunidade de falar nesta sessão solene”, neste “dia de reflexão” sobre os destinos da Ilha Dourada.

Discursou também Fátima Silva, presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, apontando que “as assembleias municipais tem vindo a ser um órgão secundarizado”.