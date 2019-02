Insegurança no Caminho do Jamboto preocupa vereação do PSD

A insegurança no Caminho do Jamboto, em Santo António, preocupa a vereação do PSD na Câmara Municipal do Funchal. Por esse motivo, os social-democratas apresentaram, na reunião de Câmara desta tarde, um pedido para que as obras sejam realizadas com urgência nesse percurso.

“O projecto está aprovado, mas estamos preocupados com a insegurança na zona”, esclareceu Joana Silva.

Joana Silva, vereadora do PSD na CMF, acrescentou que a reunião de Câmara serviu ainda para a aprsentação de um voto de louvor a todos os agentes de Protecção Civil que estiveram empenhados no combate às chamas no incêndio do antigo edifício da ‘Insular de Moinhos’. “Propusemos também que seja atribuída uma condecoração ao bombeiro Rui Abreu pelos serviços prestados”, disse a vereadora. De recordar que este foi o operacional responsável por retirar em segurança o homem que se encontrava no edifício em chamas, na passada sexta-feira.