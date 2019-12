Inscrições para a Volta à Cidade terminam hoje

Terminam hoje as inscrições para a 61ª Volta à Cidade do Funchal. O evento organizado pela Associação de Atletismo da Madeira já ultrapassou o número de inscritos de 2018, mas o objectivo é aumentar a fasquia.

O secretariado, para levantar o material para a prova, funcionará ao longo de toda esta sexta-feira, no Hotel Porto Santa Maria. Mais informações em: https://www.voltacidade.com/

Programa Volta à Cidade do Funchal 2019

17:45 - Volta à Cidade da Pequenada e Cadeira de Rodas

Prova dividida em 4 escalões:

17:45 - Cadeira de Rodas – 500 metros;

18:00 - Benjamins A (5/9 anos) 500 metros;

18:20 - Benjamins B (10/11 anos) - 800 metros;

18:35 - Infantis (12/13 anos) - 1.450 metros;

18:50 - Iniciados (14/15 anos) - 2.350 metros.

19:00 - Caminhada/Marcha da Saúde - com as receitas a reverterem na totalidade para uma instituição de solidariedade social, a Caminhada/Marcha da Saúde pretende proporcionar aos participantes um passeio saudável pelas ruas do Funchal, com uma extensão de 1.450 metros.

19:15 - Entrega de prémios relativos às provas dos jovens.

20:00 - Volta à Cidade do Funchal - partida e meta na Avenida Sá Carneiro, em frente à Discoteca Vespas, a prova tem uma extensão aproximada de 5.850 metros.

21:00 - Entrega de prémios.