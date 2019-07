INCM apresenta a 8 de Julho moeda comemorativa dos 600 Anos

A Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) vai apresentar a moeda comemorativa ‘600 anos do Descobrimento das ilhas da Madeira e do Porto Santo’, a última obra do artista plástico Júlio Pomar, que interpreta numa moeda corrente de 2 euros, um dos maiores feitos da história dos Descobrimentos Portugueses protagonizado pelos navegadores Tristão Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo e João Gonçalves Zarco.

A sessão de apresentação vai realizar-se no dia 8 de Julho, às 21h30, na Praça do Fórum Machico, região onde a história da Madeira começou. O evento vai contar com um debate sobre a importância histórica da Moeda e qual o seu futuro, e que contará com a presença do Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, do Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Gonçalo Caseiro e do Presidente da Comissão Executiva das Comemorações dos 600 anos, Guilherme Silva. ~

O debate será seguido do concerto ‘Saudades do Max’, onde vários cantores vão relembrar os êxitos do famoso cantor e poeta Madeirense.