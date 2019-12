Inauguração de um presépio de escadinha no Solar do Ribeirinho, em Machico

Esta tarde, foi inaugurado um presépio tradicional, mais conhecido por ‘Lapinha’, nos jardins do Solar do Ribeirinho, em Machico. Este evento acontece pela ocasião da programação de Natal do Solar do Ribeirinho e no âmbito do projecto ‘Memória’, que está a ser desenvolvido com o Centro Social e Paroquial das Preces e o Estabelecimento de Nossa Senhora do Bom Caminho.

Este presépio contou com a colaboração da Câmara Municipal de Machico e dos utentes destas instituições do concelho. Forma de manter a tradição, representando de forma original o nosso tão característico presépio de escadinha.

Na inauguração, esteve a vereadora da cultura da Câmara Municipal de Machico, Mónica Vieira e a coordenadora do Sola do Ribeirinho, Isabel Gouveia, assim como os representantes das instituições do concelho.