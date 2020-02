A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Funchal, recebe amanhã, 18 de Fevereiro, o III Encontro Regional SeguraNet, entre as 9 e as 13 horas, com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge carvalho

Trata-se de um encontro inserido nas celebrações do Dia da Internet Mais Segura 2020, iniciativa europeia que se comemora em Portugal e que decorrerá ao longo do mês de Fevereiro, mediante a dinamização de diversas sessões de sensibilização.

O tema ‘Cidadania Digital’ visa sensibilizar a comunidade educativa para uma navegação segura, crítica e esclarecida da Internet e dos dispositivos móveis. Pretende ainda alertar para a importância da proficiência online e da literacia digital, necessárias para que o cidadão digital possa trabalhar, viver e comunicar em ambientes digitais, de forma positiva e segura.

Do programa do evento consta a conferência ‘Knox Manager e o papel da Samsung na Educação’, a cargo de Federico Tomé, Technical Account Manager da Samsung Portugal, seguida de uma mesa redonda, com a presenç de diversos especialistas que irão apresentar a sua perspectiva acerca de aspectos fundamentais relacionados com Segurança e Cidadania Digital, proporcionando uma abordagem e uma reflexão multidisciplinar sobre a temática.

Às 12h30 terá lugar a entrega de prémios das iniciativas do Centro de Sensibilização SeguraNet/DGE.

O encontro é dirigido aos Directores/Presidentes de Estabelecimentos de Educação/Ensino, professores responsáveis pelos projectos SeguraNet e pelas páginas web das escolas, coordenadores TIC, coordenadores do Projecto Manuais Digitais e outros projectos da responsabilidade da SRE, assim como a todos os docentes interessados.

A inscrição é gratuita e limitada à capacidade do auditório e pode ser efectuada através da hiperligação http://bit.ly/seguranet2020

Recorde-se que esta é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), através da Equipa dos Ambientes Inovadores de Aprendizagem, da Direcção Regional da Educação, em colaboração com o Consórcio Centro Internet Segura, do qual fazem parte a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., a Direcção-Geral da Educação, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., a Fundação Altice, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a Microsoft Portugal.