III Encontro Inatel Funchal realiza-se amanhã

O Inatel Funchal organiza amanhã, dia 12 de Dezembro, o seu III Encontro Inatel. A iniciativa visa juntar entidades públicas e privadas num evento que irá debater ideias rumo a 2020 nas diversas aéreas de actuação: cultura, desporto, turismo e inovação social.

Recorde-se que o Inatel, ao longo de várias décadas, impulsionou as dinâmicas e actividades dos Centros de Cultura e Desporto, passando também pelas Casas do Povo da Região.

Este ano o local escolhido para o evento foi o Sé Boutique Hotel, sendo que o encontro decorre entre as 18 e as 20 horas. A organização refere que estão confirmadas “presenças destacáveis nas diversas aéreas a nível regional” e acrescenta que “a Inatel Funchal pretende continuar a desenvolver o seu trabalho, descentralizando as suas actividades e campo de acção por toda a ilha”