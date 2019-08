II Mostra Agropecuária do Porto Santo decorre de 22 a 24 de Agosto

A Direcção Regional para a Administração Pública do Porto Santo organiza, em parceria com a Câmara Municipal local e com a Associação de Produtores da Ilha do Porto Santo, a II Mostra Agropecuária do Porto Santo que irá decorrer entre 22 e 24 de Agosto.

Trata-se de um evento que tem por objectivo “a promoção dos produtos produzidos na ilha, nomeadamente, hortofrutícolas, assim como os seus derivados, para além da exposição de animais de várias espécies das explorações locais e da Estação Zootécnica da Madeira”, explica nota da organização.

Em destaque estará também a IV Mostra de Mel, graças à reintrodução de abelhas feita pelo Governo Regional na ilha do Porto Santo.

Para além da exposição de produtos e animais, esta mostra conta com uma exposição de maquinaria agrícola, de vários pavilhões institucionais ligados ás áreas da agropecuária e de produtos agrícolas, onde se destaca a presença da Confraria Gastronómica do Chícharo de Alvaiázere que vem até à ilha dourada promover as várias utilidades do chícharo, um produto leguminoso que começa a reaparecer na gastronomia porto-santense, uma vez que os solos e o clima da ilha dourada reúnem as condições ideais para a sua produção.

A Confraria Enogastronómica da Madeiro é outras dos entidades que apresentará as suas actividades na defesa e promoção dos produtos madeirenses, desta vez com realce naqueles que são produzidos no Porto Santo.