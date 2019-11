IFCN e Caniço shopping incentivam utilização de materiais reutilizáveis

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e o Caniço Shopping ofereceram hoje cerca de 5 mil euros em material escolar, às 45 instituições que, no âmbito do Passatempo de Natal, participaram na decoração daquela superfície comercial, usando, exclusivamente, materiais reutilizáveis.

Esta iniciativa, que já vai na sua 11.ª edição, tem registado um “aumento do número de instituições participantes, fruto da uma dinâmica que envolve as entidades parceiras, as instituições de ensino, os centros de dia, os centros comunitários e os centros de atividades ocupacionais”, refere nota do gabinete da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

Este passatempo é dirigido aos alunos do Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos das Escolas e Centros de Atividades Ocupacionais (CAO´s) de todas as instituições de ensino da Região, tendo aderido este ano, 45 instituições, nomeadamente, 8 infantários; 30 escolas; 1 Centro Comunitário, 1 Centro de Dia e 5 Centros de Atividades Ocupacionais, totalizando 3.297 participantes que foram desafiados a elaborar a decoração natalícia do Centro Comercial ‘Caniço Shopping’, com materiais reutilizáveis.

Susana Prada, Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas destacou a importância de “sensibilizar os mais jovens e a comunidade em geral, para a reutilização de materiais e consequente necessidade de diminuir os resíduos produzidos, que constituem um problema actual e urgente, em prol da biodiversidade e da sustentabilidade do planeta”.

A iniciativa demonstra também que “recorrendo a materiais já existentes e com muito baixo investimento financeiro, é possível obter resultados muito gratificantes, como a decoração de um Centro Comercial a custo zero”, relembrando que a iniciativa possibilita ainda às instituições de ensino e aos seus educandos, mostrar o trabalho de qualidade que desenvolvem dentro das suas organizações.

Todos os trabalhos realizados e que decoram o Centro Comercial, constituem uma exposição colectiva, aberta ao público, que estará patente de 16 de Novembro de 2019 a 8 de Janeiro de 2020.