Idalino Vasconcelos recebeu Comandante da Zona Militar da Madeira

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos recebeu, em sessão de apresentação de cumprimentos, no final do dia de ontem, o Comandante da Zona Militar da Madeira (ZMM), o Brigadeiro General Pedro Monteiro Sardinha. O novo comandante da ZMM iniciou as suas funções no início de Dezembro de 2019. A acompanhar a sessão, esteve o Coronel Paulo Figueiredo, comandante do Regimento de Guarnição 3, (RG3), do Exército Português.

Na sessão de cumprimentos, o presidente da Câmara reforçou o papel da Zona Militar da Madeira e da sua importante missão de defesa da Região, mas concomitantemente de preparação e treino das suas tropas para outras missões em território nacional e no estrangeiro.

Idalino Vasconcelos reforçou e louvou o papel do Comando da ZMM, nas últimas ações realizadas no Porto Santo, nomeadamente, a actuação da Banda Militar da Madeira no 182.º Aniversário da Zona Militar da Madeira, em 2018; o Juramento de Bandeira realizado em 2018, que foi complementado com a imposição de condecorações a ex-combatentes naturais da ‘Ilha Dourada’; aos saltos em paraquedas da Equipa Militar “Falcões Negros” e a presença do Exército Português e das Forças Armadas da Região, nas Comemorações Oficiais do 600º Aniversário do Descobrimento da ilha do Porto Santo.

O edil deixou ainda uma palavra de felicitação e de sucesso no cumprimento da sua missão e renovou os votos de cooperação institucional que foi corroborado pelo Brigadeiro General Pedro Sardinha.