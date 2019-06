Idalino Vasconcelos declara abertas as Festas de São João no Porto Santo

Estão oficialmente abertas as Festas de São João no Porto Santo, o maior evento da ilha dourada que decorre nos próximos dias com concertos, marchas e muito mais.

A cerimónia de abertura decorreu há pouco tempo, com a presença da directora regional do turismo, Dorita Mendonça, autarcas, entre outras entidades.

“Vamos dar início às nossas Festas do Concelho, mais conhecidas como Festas de São João, o nosso maior cartaz turístico, este ano com o lote Porto Santo Reserva da Biosfera. Estas festas representam as nossas tradições mais genuínas. O ponto alto dos festejos são as Marchas Populares, com o tema ‘Porto Santo Reserva da Biosfera - Unesco’, que acontecem na noite de domingo, 23 de Junho e pela primeira vez, um espectáculo piromusical, à meia-noite. No dia 24 realiza-se a Sessão Solene do Concelho do Porto Santo”, diz Idalino Vasconcelos, presidente da autarquia.

“Convido toda a população à participação nestas Festas do Concelho, bem como convido a estar presente na sessão solene pública que se realiza, no dia 24 de Junho, pelas 9h30, no Centro Cultural e de Congressos, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado e do bispo do Funchal, D. Nuno Brás, seguida de missa solene, na Igreja da Piedade, às 11h30”, adianta.

“Um bom S. João a todos”, conclui Idalino Vasconcelos.