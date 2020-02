A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, marcou presença, esta manhã, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque, para a sessão de abertura da Semana da Prevenção – ‘Galeão + Resiliente’. Uma iniciativa que surgiu no âmbito das Unidades Locais de Protecção Civil (ULPC), projecto que está a ser desenvolvido pela Autarquia desde 2016, e foi organizada pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e pela própria escola, que acolhe a ULPC Jovem do Galeão.

Idalina Perestrelo salientou, na ocasião, que “é extremamente importante dotar os nossos jovens de mais informação e formação, para que em situações de risco, eles sejam capazes de agir de forma adequada e eficaz. E esta iniciativa visa isso mesmo, sensibilizar os alunos e a restante comunidade escolar para a importância de saber agir em situação de emergência, promovendo uma cultura de segurança na nossa sociedade”.

Durante esta semana de prevenção, irá realizar-se um vasto leque de actividades, desde demonstrações sobre manuseamento de extintores, visitas ao Observatório Meteorológico do Funchal, Aeroporto da Madeira, e Serviço Regional de Protecção Civil, acções de sensibilização subordinadas às Medidas de Prevenção e Autoprotecção, nomeadamente fenómenos naturais, suporte básico de vida, e riscos tecnológicos, a realização de um exercício de simulacro, de forma a testar o Plano de Emergência Interno, bem como uma actividade cujo o objectivo é demonstrar as valências de um Agente de Protecção Civil em situações de emergência.