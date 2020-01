Idalina Perestrelo entregou prémios do IV Concurso ‘Reutilizar no Natal’

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, entregou esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os prémios do quarto concurso ‘Reutilizar no Natal’, uma iniciativa do Departamento de Ambiente da Autarquia.

Idalina Perestrelo começou por parabenizar “os vencedores e todos os participantes, pelo arrojo e pelo exemplo das boas práticas ambientais com belos exemplares decorativos com materiais reciclados”.

“Este concurso foi idealizado para sensibilizar os munícipes para a importância da reutilização, com o mote da época festiva para apelar à criatividade. Todos os participantes provaram que é possível repensar hábitos, abrandar o consumismo desenfreado, aderir à economia circular e sobretudo reutilizar, é urgente tornar a causa ambiental prioritária”, disse.

O concurso teve um total de 12 concorrentes sendo que na categoria individual o vencedor foi Carlos Lucas que recebeu como prémio uma viagem de barco para duas pessoas com estadia para 2 noites no Hotel Praia Dourada, patrocínio da Porto Santo Line. Na categoria colectiva a Casa de Saúde Câmara Pestana sagrou-se vencedora e recebeu um cheque-prenda no valor de 150 euros na Maxmat.