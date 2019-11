Humberto Vasconcelos encerra amanhã ‘Sons e Sabores’ em Santa Cruz

O secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural estará amanhã, 17 de Novembro, às 17h30, no encerramento dos Sons e Sabores da Madeira, evento que se realiza em Santa Cruz, na Praceta Padre Olavo Garcês, sob a organização da Casa do Povo local.

Humberto Vasconcelos preside à cerimónia em representação do Governo Regional da Madeira. As intervenções acontecem depois de uma tarde animada com as actuações de diversos Grupos de Folclore da Região.

O evento abre às 10 horas, estando o domingo reservado para actuações diversas a cargo de Grupo de Folclore e de Acordeões.

Haverá ainda um acção educacional e degustação de vinhos tranquilos pelo Sommelier Américo Pereira, uma demonstração e degustação de doçaria - Cristina Pestana, bem como uma demonstração de escultura hortofrutícolas (Carving) – chef Nazário.

A tarde reserva ainda um Showcooking da Associação de Cozinheiros e Pasteleiros da RAM e o programa Abraço da Madeira – Antena 1, com Duarte Rebolo em directo para todo o mundo.

Depois da intervenção de Humberto Vasconcelos e demais entidades, a música volta a embalar a festa com diversas actuações até bem perto das 23 horas.