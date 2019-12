Humberto Vasconcelos enaltece trabalho comunitário das Casas do Povo

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural elogiou esta manhã o “extraordinário trabalho que é desenvolvido pela Casa do Povo de Santo António”, num dia em que a instituição promoveu duas iniciativas “muito nobres”, uma dedicada aos mais novos, que foram convidados a aprender a fazer broas, através do projecto ‘Cozinha de Afecto’, outro direccionado para famílias mais carenciadas, com a entrega de cabazes de Natal.

“Em nome do Governo Regional, tenho de dar os parabéns à Casa do Povo de Santo António e a toda a sua equipa. O trabalho realizado tem sido muito positivo, pois vai de encontro com uma política de proximidade junto das populações. As Casas do Povo são um veículo muito importante no trabalho comunitário, social e de integração, e esta Casa do Povo é um bom exemplo disso, portanto, podem continuar a contar com o nosso apoio”, anunciou Humberto Vasconcelos, que se juntou a jovens da freguesia na concepção de delícias de Natal.

“Ensinar aos jovens os saberes antigos é muito bom e importante. Estas crianças estão habituadas a ir ao supermercado, sabem que lá há broas, mas desconhecem que para lá chegarem há um trabalho muito grande por trás. Portanto, é preciso aplaudir estas iniciativas”, elogiou.

Posto isto, o secretário regional acompanhou a entrega de cabazes de Natal, preparados por voluntários da Casa do Povo de Santo António, a quem o governante fez questão de saudar e louvar, que beneficiará a cerca de 40 famílias da freguesia.