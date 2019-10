Hospital raciona medicamentos

A edição do DIÁRIO deste domingo, 6 de Outubro de 2019, dia de eleições legislativas nacionais, dá conta de mais problemas no Serviço Regional de Saúde e dá destaque fotográfico ao novo cardeal madeirenses, Tolentino Mendonça.

Hospital raciona fármacos faz manchete, no qual contamos que “a entrega de medicamentos volta a ser limitada pela Farmácia do SESARAM”. Enquanto isso, “há utentes à espera de um remédio, que vem do Reino Unido, para tratamento da doença de Addison”. Saiba como, porquê e que doença é essa logo a seguir na página 2.

Como referido, a grande notícia do dia de ontem não podia faltar na primeira página do DIÁRIO e com grande destaque fotográfico, onde se vê o Papa Francisco a cumprimentar o novo cardeal Tolentino Mendonça. O título “Tu és Poesia” é retirada precisamente de uma afirmação, ontem, do líder da Igreja Católica ao madeirense, arquivista e Biblioteca do Vaticano, “cardeal desde as 16h27”. “Não teme a ‘vida pesada’ que o papa Francisco transformou em ‘poesia’. Os bispos madeirenses ofereceram-lhe uma cruz peitoral para uma missão que, julgam, será ‘leve’ e que motiva o orgulho português”, assinalamos em resumo uma reportagem que poderá ler nas páginas 14 e 15.

Também chamadas de primeira página saiba que as ‘distantes’, mas portuguesas, Ilhas Selvagens ganham roteiro, iniciativa da Secretaria do Ambiente que “lançou documento online para valorizar as cerca de 500 visitas anuais às ilhas do extremo sul” da Madeira. Saiba mais nas páginas 34 e 35.

Outros assuntos em destaque nesta edição são de desporto, com o Marítimo e o título Correa desapertou jogo de abertura do “Grupo A da Taça da Liga com empate (1-1) em Paços de Ferreira”. Também o Nacional esteve bem, aliás melhor, pois goleou FC Porto B e “sobe ao comando da II Liga”. Tudo para ler entre as páginas 16 e 18.

Isto tudo e muito mais, acredite, para ler em mais uma edição do seu DIÁRIO. Antes disso ou depois disso, pode ir votar. Saiba algumas informações sobre o acto eleitoral na página 7.

