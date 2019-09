$!Horários do Funchal prolonga itinerário das 10A e 46 a partir de sábado

A Horários do Funchal - Transportes Públicos S.A. anunciou que, após a conclusão da obra da via Cota 500, entre o Sítio do Laranjal Pequeno e a Ribeira Grande em Santo António, que irá, a partir do próximo sábado (7 de Setembro), prolongar o itinerário das carreiras 10A e 46, de segunda-feira a domingo, garantindo a assim acessibilidade ao centro da freguesia e ao centro do Funchal.

A decisão tem por objectivo “servir melhor a população”, realça uma nota da empresa de transportes.

As alterações nos horários serão feitas consoante as imagens abaixo.

Carreira 10A: