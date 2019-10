Hino regional da JP Madeira aprovado por unanimidade

A Juventude Popular da Madeira (JP Madeira), estrutura política de juventude do CDS-PP Madeira, tem, desde ontem, 25 de Outubro, um hino regional que foi aprovado por unanimidade no Conselho Regional que se realizou no Porto Santo.

Segundo esta estrutura partidária, trata-se de um hino 100% JP, visto que tem composição e letra de Simão Ferreira, foi tocado também pelo mesmo militante e tem como vozes Érica Correia e Diogo Gomes Barreto, todos militantes da PJ Madeira.

Nas palavras do presidente, Pedro Pereira, este hino “reforça a matriz autonomista da Juventude Popular e torna-se num marco na história e criação da identidade da organização”.

Os trabalhos do Conselho Regional da JP Madeira prosseguem no Porto Santo com a Escola de Quadros.