‘Herança Madeirense’ leva 12 mil à Igreja do Colégio

As visitas orientadas por voluntários começaram a ser dinamizadas há seis anos. Desde então a Igreja de São João Evangelista, comummente conhecida por Igreja do Colégio, recebeu cerca 12 mil visitantes.

“Parte integrante do programa Herança Madeirense, reconhecido com 9 prémios e distinções, as visitas orientadas por voluntários, portugueses e estrangeiros, da Académica da Madeira possibilitaram um maior conhecimento e valorização do património histórico e religioso deste edifício que foi construído há 450 anos”.

A Académica da Madeira, pela voz de Dulce Rodrigues, uma das pessoas que orienta as visitas educativas, acrescenta que os visitantes, onde se incluem e destacam os estudantes de diversas escolas da Região, “enfatizam a beleza dos azulejos, datados de cerca de 1720, com alegorias ao Livro do Apocalipse, obra da autoria de São João Evangelista”.

Foi a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa que foi reconhecida pelo Papa Paulo III em 1540, que fundou o complexo, que integra o Colégio dos Jesuítas do Funchal e a Igreja do Colégio, dedicado ao Apóstolo João Evangelista. Este foi dos primeiros colégios criados fora do território europeu, a primeira escola da Madeira e uma das mais ricas instituições Jesuítas da Coroa.

Carlos Diogo Pereira acrescenta, por sua vez, que alguns dos visitantes não entram no templo pela primeira vez. “Temos casos de pessoas que, ao terem conhecimento das nossas visitas gratuitas, passam por cá e acabam por ver e aprender sobre a história do edifício e até de episódios constantes na bíblia sagrada e aqui apresentadas. Algo a que, até então, passava-lhes despercebido”.

As visitas educativas ocupam o segundo lugar de visitas orientadas desde 2014, num total de 2.010 estudantes de diferentes níveis de ensino da Região Autónoma da Madeira. Em primeiro lugar das preferências está a visita com recurso a AudioGuia dado que permitem visitas em 4 idiomas (português, inglês, francês e alemão) e num registo de maior autonomia onde o visitante pode explorar o edifício ao seu próprio ritmo e gosto pessoal.

A saber, o Colégio dos Jesuítas do Funchal, a Igreja de S. João Evangelista, os Paços do Concelho do Funchal, a Assembleia Legislativa da Madeira, o Mosteiro de Santa Clara, o centro histórico da cidade e, desde Novembro de 2017, a Quinta Vigia são os monumentos e as atracções que estão integradas no programa Herança Madeirense.