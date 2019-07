Helicóptero da Força Aérea realizou treino de resgate no Lobo Marinho

O helicóptero EH101 da Esquadra 751 – ‘Pumas’, da Força Aérea Portuguesa, destacado no Aeródromo de Manobra N.º3 - Porto Santo, efectuou na passada semana, a 12 de Julho, um treino de resgate com o navio Lobo Marinho da empresa Porto Santo Line, do Grupo Sousa.

Este treino serviu para melhorar o aprontamento das tripulações do EH-101 ‘Merlin’ e familiarizar os tripulantes do navio Lobo Marinho com os procedimentos e técnicas de resgate por meio aéreo.