“Há que mudar hábitos e comportamentos”, afirma Susana Prada

“Pretendemos sensibilizar crianças e jovens para o combate à poluição marinha, alertando-os para os riscos que correm as espécies marinhas e o próprio homem com a presença de plástico nos oceanos”, disse hoje Susana Prada, no Dia Mundial do Ambiente.

A governante afirmou que nada melhor do que levá-los a conhecer duas das áreas marinhas protegidas: a Reserva Natural do Garajau, caraterizada pela presença de Meros; e a SIC Cetáceos, recentemente integrada na Rede Natura 2000, uma área protegida específica para a protecção de baleias, golfinhos, tartarugas e lobos marinhos.

“Não podemos proteger, por um lado, e matá-los, por outro, com plástico. Queremos mostrar os efeitos negativos que a presença de plástico no oceano pode causar. Vivemos numa ilha, estamos rodeado pelo mar, pelo que temos de ter cuidado redobrados para que os resíduos não vão parar ao Mar”, afirmou.

A governante acrescenta ainda que “não podemos, por um lado, estar a proteger a biodiversidade marinha e, por outro, prejudicá-la com plástico”, referindo que é necessário “reduzir a utilização de plásticos de utilização única”.

“Há que separar correctamente os resíduos e colocá-los nos contentores próprios, senão vão parar ao mar. Há que reutilizar em vez de deitar fora. Há que mudar hábitos e comportamentos. Há que passar da conversa à acção”, rematou.