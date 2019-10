Há 25 anos, João Carlos Abreu prometia meter na ordem os vendedores de time-sharing

A edição do Diário de Notícias de 17 de Outubro de 1994 destacava as afirmações do secretário regional do Turismo sobre os vendedores de time-shoring. João Carlos Abreu dizia que os vencedores estavam “desvairados” e continuavam a “importunar as pessoas em zonas proibidas” para tentar vender pacotes de férias.

Um dos casos mais graves acontecia na Ponte do Ribeiro Seco, com vários vendedores a interpelarem os turistas. O governante prometida disciplinar o sector e “meter na ordem” quem não cumprisse as regras.