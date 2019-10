Há 25 anos, as previsões apontavam para preços mais baixos no Porto do Funchal lá para o ano 2000

A edição do Diário de Notícias de 3 de Outubro de 1994, há precisamente 25 anos, tinha como manchete uma reportagem sobre as operações no Porto do Funchal e os preços praticados. As previsões eram de que ‘Porto barato’ só lá para 2000. Hoje, os preços da operação portuária e do frete continuam no centro da discussão.

Na mesma edição, Bazenga Marques, secretário regional da Agricultura e Pescas, deixava um recado aos jovens do PSD que se ‘faziam’ a cargos para os quais não teriam competência. Um aviso à navegação ‘laranja’ vindo do mais antigo membro do Governo Regional. Bazenga Marques estava no executivo desde 1976, numa equipa presidida por Ornelas Camacho e ainda antes do primeiro governo de Alberto João Jardim (1979).