A 1 de Abril de 1996, Marcelo Rebelo de Sousa chegava à presidência do PSD. O então professor catedrático de Direito trocava, aos 47 anos, o ensino pela liderança do seu partido.

Na altura, afirmou que o caminho da vitória começava nas ilhas e incluiu o então presidente do PSD/Madeira, Alberto João Jardim, e o presidente do PSD/Açores, Álvaro Dâmaso, na direcção do partido.