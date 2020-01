Soros, medicamentos para a tensão, asma e doenças gástricas, estavam na lista de ruptura de ‘stock’ da farmácia do Centro Hospitalar do Funchal, como noticiava o DIÁRIO na edição de 31 de Janeiro de 1998. Uma situação inédita, com Mário Rodrigues, então presidente do CHF, a reconhecer o problema, mas a garantir que “nenhum doente deixou de ser tratado”.

Há 22 anos, o CHF gastavam 100 mil contos por mês em medicamentos, qualquer coisa como meio milhão de euros na moeda actual.