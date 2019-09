Há 22 anos, Monteiro Diniz assumia o cargo de Ministro da República

Em 1997,Antero Monteiro Diniz era juiz do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça e aceitou o convite do então primeiro-ministro, António Guterres, para o cargo de Ministro da República para a Madeira. Antes de vir para a Madeira, onde nunca tinha estado antes, deu uma entrevista ao DIÁRIO em que evitou comentar as afirmações de Jardim sobre o cargo que iria ocupar. O presidente do Governo Regional considerava a existência de um Ministro da República um acto de colonialismo.

Monteiro Diniz prometia “imparcialidade” e esperava ter um relacionamento “harmonioso” com os órgãos de governo da Região.

Foi MInistro da República de 1997 a 2006 e, quando o cargo mundou de designação, foi Representante da República até 2011. Foi o primeiro civil a desempenha ro cargo de Ministro da República para a Madeira.