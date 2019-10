Há 22 anos, Jardim admitia aprovar Orçamento de Estado de Guterres

A 15 de Outubro de 1997, o Diário de Notícias destaca, em manchete, a possibilidade de os deputados do PSD da Madeira na Assembleia da República votarem a favor do Orçamento de Estado do governo socialista.

António Guterres era primeiro-ministro desde 1995, o PS tinha 112 deputados e ficava a apenas 4 da maioria absoluta. O actual secretário-geral das Nações Unidas procurou o apoio dos deputados das regiões autónomas, para não ter de fazer acordos com o PCP.

No Orçamento de Estado para 1998, eram inscritas mais 27,3% de verbas para as regiões o que, para a Madeira, representava mais 40 milhões de contos (200 milhões de euros) de transferências. O presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, já tinha dito que iria apoiar o OE1998, mas o partido, ao nível nacional, pensava diferente.

Marcelo Rebelo de Sousa, actual Presidente da República, era o líder do PSD e garantia que a bancada ‘laranja’ iria votar em bloco.

Guterres acabaria por conseguir aprovar o orçamento com abstenções cedências dos partidos da oposição.