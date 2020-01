Há 20 anos, o Instituto de Habitação da Madeira dispunha de 7,8 milhões de contos

Há 20 anos os problemas da habitação social faziam manchete na edição do DIÁRIO. Manuel António Correia, à altura presidente do então Instituto de Habitação da Madeira, dava conta de que famílias sem qualquer dificuldade económica beneficiavam de habitação social. O governante prometia pôr fim a tais situações. Para levar por diante os vários projectos, aquele organismo público dispunha de 7,8 milhões de contos, “o maior orçamento de sempre”.

Hoje, quando na Assembleia Regional se debate na especialidade as verbas destinadas à Segurança Social, onde se inclui a habitação, o DIÁRIO, nesta ‘Canal Memória’, recorda-lhe as verbas e as medidas que marcavam a habitação na Madeira.