Há 20 anos, Jardim queria um congresso do PSM-M “tipo Estados Gerais”

A edição impressa do DIÁRIO de 4 de Novembro de 1999, dava conta de que Alberto João Jardim queria que o IX Congresso Regional laranja fosse aberto a cidadãos independentes, uma espécie de Estados Gerais. Jardim dizia que não queria um congresso para “dar vivas ao Alberto João”, mas para “pensar a Madeira do Séc. XXI”. O objectivo era abrir a reunião magna do PSD-M à sociedade civil, para que esta contribuísse no congresso, uma iniciativa de âmbito alargado que catapultara António Guterres para a liderança do País, quatro anos antes.