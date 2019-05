Há 16 anos, o navio ‘Lobo Marinho’ chegou à Madeira

No dia 29 de Maio de 2003, um pouco por toda a baixa do Funchal, milhares de pessoas receberam em apoteose o navio de passageiros ‘Lobo Marinho’.

Haviam pessoas espalhadas um pouco por toda a baixa da cidade, desde a Avenida do mar, passando pelo cais da cidade, até à Pontinha, que receberam efusivamente, na altura, o novo ‘ferry’ da ‘Porto Santo Line’.

Com a chegada do novo ‘Lobo Marinho’ ao Funchal, na época, começava a ser ‘escrito’ um novo capítulo na história das ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo, uma vez que a ligação entre as ilhas passou a ser feita em apenas duas horas.