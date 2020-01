Os grupos parlamentares do PSD e do CDS realizaram, esta manhã, dia 11 de Janeiro, uma sessão de trabalho, na Assembleia Legislativa da Madeira, com vista à preparação da discussão do Orçamento da RAM e PIDDAR para 2020, que acontece de 20 a 23 de Janeiro.

Esta reunião contou com a presença dos líderes dos partidos que compõem a coligação de Governo, Miguel Albuquerque, presidente do executivo regional, e Rui Barreto, secretário regional da Economia.