Grupo Savoy Signature apoia instituições da Região com mais de 33 mil euros

O grupo Savoy Signature vai apoiar cinco instituições da Madeira com uma verba de 33.630 euros. A entrega dos donativos está marcada para o dia 30 de Dezembro, às 15h30, no Lobby Lounge do Savoy Palace e contará com a presença dos representantes das instituições e dos administradores do grupo Savoy Signature, Bruno Freitas e Ricardo Farinha.

As Instituições Acreditar, Associação Portuguesa de Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites, Centro Mãe, Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família e Liga Portuguesa contra o Cancro serão apoiadas através da campanha 1€ Solidário, realizada nos cinco hotéis do grupo, nomeadamente, Savoy Palace, Royal Savoy, Gardens, Saccharum e Calheta Beach.

Segundo o grupo hoteleiro, a campanha ‘1€ Solidário’ “convida os hóspedes das cinco unidades a doar 1€ por estadia, contribuindo de forma simbólica, segura e efectiva para o trabalho desenvolvido pelas organizações de caridade e apoio social da Madeira”, refere através de comunicado, salientando que este ano a participação foi elevada, angariando cerca de 33.630 euros.

“Apoiar quem mais precisa é uma das missões da Savoy Signature que ao longo dos anos tem organizado diversas iniciativas com esse intuito”, destaca o Grupo empresarial, referindo outra campanha realizada este ano, no âmbito da sua política de responsabilidade social, de recolha de bens que foram entregues ao Lar Intergeracional da Tabua, ao Lar da Paz (Machico), ao Botão Solidário e às Irmãs Hospitaleiras (Funchal).