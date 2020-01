O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira reúne-se amanhã, 15 de Janeiro, pelas 18 horas, com a Ordem dos Enfermeiros - Madeira para auscultar a classe sobre o Orçamento da Região para 2020, nomeadamente no que concerne à área da Saúde, assim como ouvir as suas sugestões e propostas.

A reunião está agendada para a sede da Ordem Regional da Ordem dos Enfermeiros, à Rua Visconde Cacongo, n.º 35, em Santa Maria Maior.