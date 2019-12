Grupo Parlamentar do PS Madeira reuniu-se com a responsável da CGD na Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) reuniu-se, esta tarde, na sede regional da Caixa Geral de Depósitos (CGD), para debater com a entidade bancária a intenção de encerramento da agência da Ponta do Sol, prevista para o dia 20 de Dezembro.

A diretora comercial, Francisca Perry Vidal, justificou, junto dos representantes do Grupo Parlamentar do PS, que o fecho desse espaço é fruto de uma estratégia nacional de redução de custos ao abrigo do Plano Estratégico que a entidade bancária está obrigada a cumprir até 2020.

A responsável esclareceu assim que a rentabilidade das agências foi um dos principais indicadores a ser tido em conta nesta estratégia de redução de custos, revelando que os valores apurados nos últimos cinco anos no concelho da Ponta do Sol ditaram assim o encerramento da agência.

Apesar de reconhecer que o fator financeiro é importante, o Grupo Parlamentar ao longo da reunião, mostrou o seu descontentamento com esta decisão, justificando com os transtornos que a mesma tem na vida da população local, que se vê assim obrigada a deslocar-se ao concelho da Ribeira Brava para tratar de assuntos bancários.

Nesta mesma reunião, a diretora comercial da CGD deixou a garantia da permanência dos serviços de levantamento e depósitos bancários na Ponta do Sol, através da permanecia dos terminais de ATM e ATS.

Outra salvaguarda deixada pela responsável foi a continuidade dos funcionários que exerciam funções na Ponta do Sol, tendo já sido transferidos para a agência da Ribeira Brava.

O Grupo Parlamentar PS mostra-se inconformado com esta decisão e preocupado com o desenrolar desta estratégia “musculada” de redução de custos da CGD, temendo o alargamento desta política a mais concelhos da Região.