Grupo Parlamentar do PS-M expõe “dificuldades de funcionamento” do Lar da Bela Vista

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) da Madeira visitou, esta quinta-feira, 13 de Fevereiro, o Lar da Bela Vista, no Funchal, onde reuniu com os membros da direcção desta instituição pública para conhecer as infra-estruturas e inteirar-se das dificuldades de funcionamento deste espaço que acolhe mais de 200 utentes.

“Esta nossa visita ao Lar da Bela Vista, um lar público que acolhe mais de 200 idosos e que se debate com dificuldades da própria gestão, não só porque a própria estrutura do lar é grande e difícil manutenção, mas porque não foi feito de raiz para o fim a que se destina, serviu também para reunir com a direcção do Lar para ficar a par das suas preocupações e desafios”, começou por explicar a porta-voz do grupo, a deputada Sofia Canha.

“As dificuldades não se ficam apenas pela manutenção da estrutura e do seu funcionamento”, apontou a parlamentar, referindo que “há também dificuldades por falta de pessoal, de pessoas experientes nestas áreas da geriatria e de saúde, como enfermeiros”, lamentado ainda que “alguns estão aqui [no lar] a contrato e a prazo, voltando a ser substituídos por outros menos experientes através dos diversos programas de emprego e de estágio existentes na Região, que fazem que este processo se transforme num ‘ciclo vicioso’”.

A socialista destacou ainda a necessidade de “reforçar o quadro das assistentes operacionais que, mais uma vez, não conseguem fixar-se nesta instituição, por conta das dificuldades ‘burocráticas’ na contratação de pessoal”.

“Sabemos das necessidades que existem a nível financeiro e vamos também fazer o nosso papel, junto das entidades regionais e nacionais, para que sejam dadas as melhores condições a esta instituição”, concluiu.