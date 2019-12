Grupo Parlamentar do PS defende mais apoio do Governo Regional às IPSS

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) visitou, esta manhã, o Centro de Convívio do Campanário, na Ribeira Brava, numa iniciativa que visa conhecer de perto o trabalho e as carências das Instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

O PS defende assim que o Governo Regional deve alargar o apoio às IPSS como forma de garantir um tratamento que garanta uma elevada qualidade de vida dos utentes.

O deputado Paulo Cafôfo, em declarações, começou por explicar que “cada vez mais, a esperança média de vida aumenta e é necessário termos as respostas necessárias com a qualidade vida que as pessoas merecem”.

“Por isso, o Governo Regional deve apoiar estas instituições, porque os custos que têm são elevados”, defendeu, apontando ainda que “esta valorização nos acordos que são feitos, além das atualizações, deve ser justamente remunerada naquilo que são os apoios financeiros para que exista uma resposta que corresponda à qualidade de vida que as pessoas merecem”.

Já a deputada Olga Fernandes, natural da Ribeira Brava, agradeceu a amabilidade com que foram recebidos pela entidade, revelando que, segundo explicações da Dra. Bina Pereira, responsável pelo Centro de Convívio do Campanário, o espaço acolhe cerca 20 utentes, cada um com as suas particularidades.

A parlamentar revelou que existem alguns doentes que apresentam um certo grau de demência, defendendo assim a necessidade da criação de um espaço próprio para que possam usufruir de cuidados mais específicos no tratamento a essa patologia.

“Alguns utentes já apresentam uma certa demência, o que implica determinados cuidados acrescidos. Há falta de um lar próprio para tratar estes casos”, frisou.

Por fim, a deputada enalteceu as actividades que são desenvolvidas no Centro de Convívio e reconheceu méritos aos funcionários que lá trabalham.