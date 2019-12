Grupo AFA entrega 200 vales de compras no valor de 100 euros a famílias carenciadas da Calheta

O Grupo AFA, irá proceder à entrega de 200 vales de compras no valor de 100 euros/cada a algumas famílias mais carenciadas do concelho da Calheta, sendo que conta com a colaboração da Santa Casa da Misericórdia da Calheta para o efeito.

A cerimónia acontece, na quarta-feira, dia 18 de Dezembro, pelas 16 horas, na sede desta instituição de solidariedade, ao sítio da Estrela da Calheta.

A iniciativa contará com a presença de dois Administradore do Grupo AFA, assim como da Provedora da Santa Casa da Misericórdia da Calheta.