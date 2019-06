O padre José Luís Rodrigues afirmou, esta noite, ao DIÁRIO, que “uma grande maioria dos padres está contente” com a decisão do bispo do Funchal de revogar a suspensão do padre Martins Júnior e de lhe entregar a administração da paróquia da Ribeira Seca.

“É uma notícia positiva. Estamos todos contentes. Uma grande maioria dos padres está contente”, referiu o pároco de S. Roque, que confessou que não foi surpreendido pela notícia desta noite pois acompanhou o processo. A suspensão aplicada em 1977 era, no entender de José Luís Rodrigues, “uma coisa escandalosa, que durou tantos anos, triste, desagradável, até com conotações política, e que felizmente teve uma solução”.

No final deste processo, o sacerdote de S. Roque elogia a intervenção do novo bispo, D. Nuno Brás, que “em tão pouco tempo conseguiu resolver esta questão”.