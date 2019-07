Grand Café Penha d’Águia acolheu ‘vernissage’ solidária

Na passada sexta-feira, o Grand Café Penha d’Águia acolheu uma ‘vernissage’ solidária, organizada pela Associação de Antigos Alunos da Escola da APEL com o Rotary Club de Machico - Santa Cruz, naquele que foi um evento que juntou mais de oito dezenas de convidados, que se reuniram para apoiar uma causa solidária.

O jantar contou, além da presença dos órgãos sociais das entidades organizadoras, com inúmeras personalidades do meio académico, artistas, políticos e empresários, que quiseram se associar a esta iniciava que junto a cultura à solidariedade social.

O Grand Café Penha d’Águia celebrou deste modo mais uma parceria com a Associação dos Antigos Alunos da APEL - AAAEA e Rotary Club Machico - Santa Cruz, que juntaram esforços para organizar um jantar de beneficência com vista à angariação de fundos para atribuição de um prémio escolar a um estudante com mérito académico e comprovadas carências sociais.

A iniciativa resulta pois, de uma parceria tripartida entre estas três instituições de referência no panorama regional, vindo deste modo a reforçar as sinergias já iniciadas anteriormente com outros projectos.

Cada uma destas três instituições têm vindo a promover e apoiar uma série de eventos culturais solidários, acompanhando a estratégia de responsabilidade social, de intervir nas comunidades em que se inserem.

Óscar Fernandes, administrador do Grand Café, refere que o evento “possibilitou reforçar parcerias, que têm se revelado profícuas e que o Grand Café Penha d’Águia congratula-se porque as expectativas dos convidados foram superadas, com muitos elogios.”

O evento, intitulado de ‘vernissage’, contemplou além do jantar, um desfile de moda da autoria de Tiago Gonçalves, um espectáculo musical de Zoya Turner e uma performance de desenho de Diogo Goes.

A autoria e conceito do jantar esteve a cargo da Chef Mara Jesus.