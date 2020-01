Governo vai lançar colecção de livros com imagens do passado da Madeira

A partir deste sábado e até 10 de Maio poderá passar pelo Fórum Machico, mais concretamente pelo Atlanticulture Center, a fim de vislumbrar de forma totalmente gratuita uma exposição composta por 131 imagens fotográficas consagradas ao concelho de Machico e que foram captadas desde a remota década de 1860 até aos anos 70 do século passado.

A referida mostra foi esta tarde inaugurada pelo secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, com o governante a anunciar que “a fase seguinte destas mesmas exposições”, a cargo do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), “passará pela edição e lançamento de catálogos destas exposições”, ou seja, a Secretaria vai lançar “livros com estas fotografias” devidamente “legendadas e com informação”, algo que se “vai constituir como um verdadeiro legado a este projecto itinerante” que já passou por outros concelhos, como Calheta, Câmara de Lobos e São Vicente “movimentando qualquer geração da população”.

Este “projecto de grande interesse cultural” vai assim se materializar através do lançamento “do primeiro livro, alusivo à exposição realizada na Calheta”, com a publicação a estar apontada “ao mês de Abril, seguindo-se as seguintes exposições, mas dando prioridade a Machico, que deverá ser o concelho a ser catalogado como o segundo livro dessa colecção”, referiu Eduardo Jesus.