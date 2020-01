Governo vai apoiar jovens a comprar ou arrendar casa na Madeira

Bom dia! O Governo Regional vai apoiar jovens a comprar ou arrendar casa, na Madeira.

O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira explana que o programa criado para suprir carências habitacionais dos agregados com baixos rendimentos vai abranger duas mil pessoas, sendo que o incentivo pode chegar aos 225 euros por mês. A medida vai privilegiar ainda quem optar por viver fora do centro do Funchal.

Eis outros temas em destaque:

Saúde faz estremecer coligação

Divergências profundas no sector estão a gerar a saída de militantes do CDS e as nomeações no SESARAM estão no centro da polémica. Filomena Gonçalves não deverá assumir direcção clínica e Albuquerque fala de “rumores para desagregar” coligação;

PSD-M chama ministro das Infraestruturas à ALM

Grupo parlamentar exige explicações a Pedro Nuno Santos sobre os preços que a TAP pratica para a Região. No mesmo âmbito político, saiba que o Partido Social Democrata levará 30 delegados ao congresso de Viana do Castelo;

‘Iberia vai ligar Barcelona à Região’ e ‘Madeira perde 214 mil dormidas em 11 meses’ são os restantes assuntos na primeira capa da edição número 47.247 do DIÁRIO.