Governo vai adquirir mais quatro viaturas de combate a fogos

Depois da corporação de Santa Cruz, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje reforçados com um Veículo Tanque Táctico Florestal (VTTF).

Este autotanque, cujo valor foi de 214 mil euros, foi adquirido pelo Governo Regional, através do Serviço Regional de Protecção Civil, e, segundo Miguel Albuquerque, “trata-se de uma viatura moderna com todas as características para o combate aos fogos florestais”.

O presidente do Governo Regional aproveitou também a entrega deste pesado para anunciar que, dentro de três semanas, o Executivo Madeirense vai adquirir mais quatro veículos de combate a fogos florestais que serão entregues a quatro corporações da zona Oeste.